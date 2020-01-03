В Индии продолжатся протесты против так называемого «Акта о гражданстве»

В соответствии с этим законом мигранты из многих религиозных меньшинств могут получать гражданство в упрощенном порядке, но на мусульман документ не распространяется.

К протестам в Индии сегодня, как ожидается, присоединятся студенты города Малеркотла в штате Пенджаб. Выступлениями, которые продолжаются на протяжении нескольких недель, охвачены уже многие регионы страны. Число задержанных в отдельные дни идет на тысячи, власти ограничивают доступ к интернету и мобильной связи.

Протесты начались после того, как 11 декабря парламент Индии принял так называемый «Акт о гражданстве». Изменения в законодательстве предусматривают упрощенный режим получения индийского паспорта для религиозных меньшинств из других стран, за исключением мусульман.

Среди индийских мусульман это вызвало резкую реакцию — в законе усмотрели дискриминацию по признаку вероисповедания. Правительства пяти штатов отказались его исполнять. Особенно активны протестные вступления в студенческой среде — полиции даже пришлось применить слезоточивый газ на территории университета в Нью-Дели.

Жертвами беспорядков и столкновений в Индии стали уже порядка 30 человек.