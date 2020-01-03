В Австрии крупные политические партии проведут съезды, чтобы рассмотреть пакт о правительственной коалиции

Этот вопрос обсуждали три месяца. Правоцентристская Австрийская народная партия и левоцентристские Зеленые могут одобрить договор о коалиции, о котором объявили вчера. Глава АНП Себастьян Курц рассказал, что политики смогли достичь взаимопонимания, и при этом соблюсти предвыборные обещания. По его словам, хотя у правых и левых были разные программы, они условились вместе добиваться снижения налоговой нагрузки, а также бороться с нелегальной миграцией и загрязнением окружающей среды.

Переговоры о создании коалиции проходили с момента окончания выборов в сентября. Они проходили досрочно, поскольку в стране был правительственный кризис. Дело в том, что весной была опубликована видеозапись, где лидер одной из парламентских партий Кристиан Штрахе вел переговоры с девушкой, которая представлялась племянницей российского олигарха. Тогда они обсуждали вопросы финансирования, и из-за этого политика обвинили в сговоре с Россией.

Если обе партии примут пакт, то новый состав правительства представят парламенту седьмого января.