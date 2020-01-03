Лидер иранской спецслужбы и замглавы иракского шиитского ополчения были убиты в ходе ракетного удара США в Багдаде

Высокопоставленные военные находились в машине в колонне автомобилей, проезжающей вблизи аэропорта иракской столицы. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия». Глава спецподразделения «Кудс» иранского КСИР генерал Касим Сулейман считается один из самых популярных людей в шиитском мире, однако в ряде стран Персидского залива, а также в США и Израиле его называют не иначе как главным террористом на планете — отмечает РИА Новости.

Замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, в свою очередь, на днях командовал штурмом американского посольства в Багдаде. Гибель военных подтвердили и в США и в Иране.

Сама атака произошла на фоне недавнего обострения ситуации в иракской столице. Ранее из-за этого госсекретарь США был вынужден отменить сегодняшнюю поездку в Киев. Визит Помпео в Киев должен был состояться всего через несколько недель после того, как Палата представителей Конгресса США поддержала импичмент Дональду Трампу из-за украинского дела.

Однако, госсекретарь вынужден был перенести поездку на неопределенный срок. Причем не только на Украину, но и в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр. Ему пришлось остаться в Вашингтоне, чтобы следить за текущей ситуацией в Ираке и обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке, объяснила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус. Обеспокоенность Вашингтона связана с произошедшими на этой неделе массовыми протестами возле посольства США в Багдаде. Поводом для них стали американские авиаудары по проиранской шиитской организации «Катаиб Хезболла», жертвами которых стали 25 человек, примерно полсотни пострадали.

США заявляют, что Сулейман одобрил нападение на американское посольство в Багдаде, сообщают в Пентагоне.