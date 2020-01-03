Как пишет газета «Насьональ» со ссылкой на президента страны Николаса Мадуро, власти уже подписали соответствующие контракты на продажу стали, железа, алюминия, а также планируют использовать криптовалюту при торговле золотом. Глава государства сказал, что петро успешно внедряется в повседневную жизнь венесуэльцев. В преддверии новогодних праздников пенсионеры и госслужащие получили пособия именно в этом виде.
О запуске национальной криптовалюты было объявлено еще осенью 2017 года. Ее стоимость приравнивается к цене барреля добываемой в стране нефти. В прошлом месяце инфляция в Венесуэле превысила 5,5 тысяч процентов.
Венесуэла будет продавать нефть за национальную криптовалюту
Как пишет газета «Насьональ» со ссылкой на президента страны Николаса Мадуро, власти уже подписали соответствующие контракты на продажу стали, железа, алюминия, а также планируют использовать криптовалюту при торговле золотом. Глава государства сказал, что петро успешно внедряется в повседневную жизнь венесуэльцев. В преддверии новогодних праздников пенсионеры и госслужащие получили пособия именно в этом виде.