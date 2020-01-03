За последний квартал 2019 года Дональд Трамп собрал на предвыборную кампанию почти 50 миллионов долларов

Он обогнал по этому показателю лидера по сборам среди представителей Демократической партии Берни Сандерса. На его счету менее 35 миллионов – сообщает Ассошиэйтед Пресс. Еще чуть больше 20 миллионов у бывшего вице-президента Джо Байдена.

В штабе Трампа отмечают, что привлечь внушительные средства помогла процедура импичмента, начатая в отношении действующего главы Белого дома. Собеседники Рейтер связывают успех с тем, что после победы в 2016 году Трамп, вопреки сложившейся в США традиции, не стал распускать штаб, а вскоре после вступления в должность подал документы на участие в следующих выборах.