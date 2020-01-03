Сразу несколько компаний в Нидерландах за прошедшую неделю получили посылки со взрывчаткой

Как пишет сайт NLTimes, опасные бандероли прислали организациям в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте. На всех отправлениях был указан логотип Центрального бюро по взысканию долгов – CIB. Впрочем, в списке получателей оказалось и само ведомство. Полиция исключает его причастность к отправлению посылок. . Тем не менее, при получении писем с символикой CIB граждан просят связываться с экстренными службами.
2020-01-03T05:04:00+03:00
2020-01-03T05:07:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 03 января 2020
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