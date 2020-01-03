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05:04, 03 января 2020

Из-за забастовки железнодорожников во Франции было аннулировано 1,5 миллиона билетов

Такие данные привело Национальное общество железных дорог – передает ТАСС. В среднем с самого начала стачки, то есть с 5 декабря, люди ежедневно сдавали свыше 50 тысяч билетов. Речь идет как о высокоскоростных поездах, так и о пригородных электричках.
Серия забастовок началась по инициативе профсоюзов в знак протеста против планов властей провести пенсионную реформу. Сейчас демонстранты угрожают заблокировать нефтеперерабатывающие заводы и спровоцировать нехватку топлива в стране.



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