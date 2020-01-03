Целю ракетного удара вблизи аэропорта Багдада стали колонны шиитских формирований

США подтвердили свою причастность к атаке – передает Рейтер. Снаряды упали рядом с грузовым терминалом, взорвав две машины. «Скай Ньюс — Арабия» утверждает, что среди восьми погибших оказались командующий спецслужбами иранского Корпуса стражей исламской революции, а также высокопоставленный представитель шиитского ополчения, ранее штурмовавшего американское посольство в Багдаде. Тогда демонстранты выражали протест в связи с авиаударом ВВС США по отрядам ополчения движения «Хезболла».

Эскалация конфликта на днях привела к обмену угрозами со стороны лидеров Ирана и США.