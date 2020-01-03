В столице Австралии уровень загрязнения воздуха превысил норму в двадцать раз

Причиной стали лесные пожары, не утихающие на юго-восточном побережье страны с прошлого октября. Об этом пишет газета The Canberra Times. Жертвой стихии стали уже 17 человек. От огня пострадали около полутора тысяч домов. Судя по кадрам, которые публикуют в соцсетях очевидцы, в воздухе стоит черный смог, через который с трудом пробивается солнечный свет. Ситуация усугубляется тем, что в ближайшие три месяца в регионе, по прогнозам синоптиков, будет стоять жаркая погода, которая не даст пожарам прекратиться. Спасаясь от огня, люди выходят на пляжи, где ждут эвакуации.
2020-01-03T04:04:00+03:00
2020-01-03T04:07:55+03:00
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04:04, 03 января 2020
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