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04:04, 03 января 2020

В столице Австралии уровень загрязнения воздуха превысил норму в двадцать раз

Причиной стали лесные пожары, не утихающие на юго-восточном побережье страны с прошлого октября. Об этом пишет газета The Canberra Times. Жертвой стихии стали уже 17 человек. От огня пострадали около полутора тысяч домов. Судя по кадрам, которые публикуют в соцсетях очевидцы, в воздухе стоит черный смог, через который с трудом пробивается солнечный свет. Ситуация усугубляется тем, что в ближайшие три месяца в регионе, по прогнозам синоптиков, будет стоять жаркая погода, которая не даст пожарам прекратиться. Спасаясь от огня, люди выходят на пляжи, где ждут эвакуации.



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