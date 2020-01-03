Николаса Мадуро. Как передает Рейтер, под ограничения также попали дети министра. Всем им запрещен въезд в США. Ранее схожие санкции были введены против семьи главы кубинского МВД.
Отношения между странами, разорванные еще в 1961 году, несколько улучшились после прихода к власти в Соединенных Штатах Барака Обамы. Однако при Дональде Трампе они снова пошли на спад.
Вашингтон ввел санкции против главы вооруженных сил Кубы
Николаса Мадуро. Как передает Рейтер, под ограничения также попали дети министра. Всем им запрещен въезд в США. Ранее схожие санкции были введены против семьи главы кубинского МВД.