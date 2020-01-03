Вашингтон ввел санкции против главы вооруженных сил Кубы

Николаса Мадуро. Как передает Рейтер, под ограничения также попали дети министра. Всем им запрещен въезд в США. Ранее схожие санкции были введены против семьи главы кубинского МВД.

Отношения между странами, разорванные еще в 1961 году, несколько улучшились после прихода к власти в Соединенных Штатах Барака Обамы. Однако при Дональде Трампе они снова пошли на спад.