Об этом пишет РБК со ссылкой на рабочую программу развития страны, которую накануне представил глава Австрийской народной партии Себастьян Курц вместе с лидером «Зеленых» Вернером Коглером. В документе отмечается, что смягчение может последовать за выполнением минских соглашений.
Накануне политические партии договорились сформировать коалиционное правительство. Это не удавалось сделать в течение трех месяцев, прошедших после досрочных парламентских выборов. Ранее партия Курца была в коалиции с ультраправой Партией свободы, однако она распалась из-за скандала вокруг бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Власти Австрии продолжит курс на смягчение антироссийский санкций
Об этом пишет РБК со ссылкой на рабочую программу развития страны, которую накануне представил глава Австрийской народной партии Себастьян Курц вместе с лидером «Зеленых» Вернером Коглером. В документе отмечается, что смягчение может последовать за выполнением минских соглашений.