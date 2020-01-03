Власти Австрии продолжит курс на смягчение антироссийский санкций

Об этом пишет РБК со ссылкой на рабочую программу развития страны, которую накануне представил глава Австрийской народной партии Себастьян Курц вместе с лидером «Зеленых» Вернером Коглером. В документе отмечается, что смягчение может последовать за выполнением минских соглашений.

Накануне политические партии договорились сформировать коалиционное правительство. Это не удавалось сделать в течение трех месяцев, прошедших после досрочных парламентских выборов. Ранее партия Курца была в коалиции с ультраправой Партией свободы, однако она распалась из-за скандала вокруг бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.