Четыре игрока Российской футбольной премьер-лиги попали в список топ-50 молодых талантов по версии UEFA

В рейтинг вошли грузинский полузащитник «Рубина» Зурико Давиташвили, полузащитник «Краснодара» россиянин Магомед-Шапи Сулейманов, а также два представителя ЦСКА – защитник Вадим Карпов и уроженец Исландии Арнор Сигурдссон.

По мнению Союза европейских футбольных ассоциаций, эти молодые футболисты смогут продемонстрировать существенный прогресс в 2020 году.