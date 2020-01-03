Австралийская авиакомпания Quantas признана самой безопасной в мире

Редакторы сайта AirlinesRaitings.com пришли к такому выводу, проанализировав деятельность свыше 400 перевозчиков по всему миру. При этом учитывался срок эксплуатации самолетов, количество авиакатастроф и серьезных аварий, а также проверки со стороны властей и рентабельность. Quantas, которая, к слову, в конце года также установила рекорд по длительности беспосадочного пассажирского рейса, была признана самой опытной в этой сфере.

Российские авиакомпании в топ-20 рейтинга не вошли. Зато британская аналитическая компания «Сириум», составившая другой список, назвала «Аэрофлот» самым пунктуальным авиаперевозчиком в мире. Аэропорт «Шереметьево», в свою очередь, занял первое место в мире по своевременности вылетов.