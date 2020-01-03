«Газпром» по итогам прошедшего года снизил экспорт газа в дальнее зарубежье

Этот показатель упал примерно на 1,5%. «Газпрома». Объем поставок в ряд европейских стран и вовсе достиг максимальных исторических значений – приводит его слова «РИА Новости».

В прошедшем году добыча газа превысила 500 миллиардов кубометров. Аналитики считают, что рост показателей произошел во многом из-за того, что компания резко увеличила закачку в европейские хранилища чтобы обезопасить себя в случае газовой войны с Украиной.