Украинское посольство в Великобритании выразило возмущение в связи с публикацией, в которой Крым назвали российским

Речь идет о материале, вышедшем в местном журнале Good Housekeeping о привлекательных туристических маршрутах в России в наступившем году. На странице диппредставительства в Фейсбуке пресс-служба посольства попросила «не вводить читателей в заблуждение». «Крым можно внести в список самых горячих направлений 2020 года, но это территория, находящаяся под военной оккупацией» — говорится в сообщении. Журнал пока на это замечание не отреагировал.