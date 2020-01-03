12 иракских военных пострадали, один погиб при ракетном обстреле вблизи аэропорта Багдада

. Как передает телеканал «Аль-Джазира», в связи с ударом воздушная гавань временно закрыта. Погибший, по данным вещателя, является высокопоставленным членом шиитского ополчения, которое на этой неделе штурмовало американское посольство в иракской столице. Тогда акции протеста начались из-за налета авиации США на членов группировки «Хезболла».

Охрана диппредставительства разогнала нападавших с помощью слезоточивого газа. Вашингтон обвинил в эскалации конфликта Иран.