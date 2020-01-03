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02:04, 03 января 2020

В Твери возбуждено уголовное дело из-за взрыва газа в жилом доме

Как говорится на сайте регионального Следственного комитета, рабочий, устанавливающий в квартире на бульваре Гусева кухонный гарнитур, повредил газовый шланг между трубой и плитой. Возникшая в результате утечка накануне утром стала причиной ЧП. Проживающих в квартире супругов госпитализировали с травмами и ожогами разной степени тяжести.



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