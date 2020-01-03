Россия побила постсоветский рекорд добычи нефти

Как передает Блумберг, это произошло даже несмотря на сделку с ОПЕК. По подсчетам агентства, в 2019 году было выкачено более 560 миллионов тонн нефти, или 11 с четвертью миллионов баррелей в день. При этом отмечается, что Россия постоянно выходила за рамки квоты о которой договорились страны ОПЕК. Целевой показатель перевыполнялся в 9 из 12 месяцев. Министерство энергетики давало этому разные объяснения – от ограничений сурового климата, до проблем, связанных с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».
2020-01-03T02:04:00+03:00
2020-01-03T02:05:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2564899-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:04, 03 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Почему Зеленский стал популярнее Путина? Некоторые выводы из новогодних событий Путин не знает, что делать с Россией и для России. Это видно из новогоднего обращения. Если в стране, охваченной бардаком системы управления, коррупцией, кризисом экономики, здравоохранения, главная задача — отпраздновать 75 лет Победы, то говорить об адекватности власти не приходится…