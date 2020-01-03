Россия побила постсоветский рекорд добычи нефти

Как передает Блумберг, это произошло даже несмотря на сделку с ОПЕК. По подсчетам агентства, в 2019 году было выкачено более 560 миллионов тонн нефти, или 11 с четвертью миллионов баррелей в день. При этом отмечается, что Россия постоянно выходила за рамки квоты о которой договорились страны ОПЕК. Целевой показатель перевыполнялся в 9 из 12 месяцев. Министерство энергетики давало этому разные объяснения – от ограничений сурового климата, до проблем, связанных с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».