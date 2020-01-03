США предупредили Турцию об опасности военного вмешательства в Ливию

В ходе телефонного разговора между президентами двух стран, Дональд Трамп сказал Реджепу Эрдогану, что подобная мера осложнит ситуацию в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. Ранее парламент Турции одобрил переброску войск в североафриканскую страну.

В конце прошлого месяца ливийское Правительство национального согласия официально попросило Анкару о военной поддержке в ходе гражданской войны. Армия мятежного фельдмаршала Халифы Хафтара ведет бои в пригороде Триполи, пытаясь установить контроль над западной частью страны. Командующий войсками призывал международное сообщество помешать Турции отправить войска в Ливию.