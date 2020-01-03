Мощные взрывы прогремели в окрестностях аэропорта Багдада

Предположительно, есть жертвы. Как передает телеканал «Аль-Хадас», вероятно ракетному обстрелу подверглись расположенные неподалеку американские военные базы. В районе слышны сигналы тревоги. Сама воздушная гавань временно закрыта.

Обстановка в иракской столице накалилась на днях. После того, как ВВС США нанесли удар по шиитскому ополчению, возле американского посольства собрались протестующие. Они разбили ворота и проникли на территорию диппредставительства, в ответ охрана применила слезоточивый газ. США обвинили в случившемся Иран. Страны обменялись резкими заявлениями.