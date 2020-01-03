В Красноярске полиция проверяет видео с прыжком парашютистов с балкона жилого дома

Как передает ТАСС, сотрудники МВД устанавливают личности экстремалов и оценивают, есть ли в их действиях состав правонарушения. Речь идет о ролике, который ранее активно распространялся в социальных сетях. По некоторым данным, он был сделан в жилом комплексе «Белые росы». На нем запечатлено, как двое мужчин прыгают с парашютом с перил общего балкона 24 этажа и, пролетев над Енисеем, приземляются на островок возле рыбной фермы.
2020-01-03T01:04:00+03:00
2020-01-03T01:08:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 03 января 2020
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