Миллиардер Араз Агаларов назвал низкие зарплаты и пенсии тормозом для роста российской экономики

Без увеличения доходов граждан невозможно наращивать производство, потому что выпущенные товары и услуги просто некому будет продать – сказал президент Crocus Group в интервью Forbes. При этом бизнесмен обратил внимание на налоговую нагрузку на население, которую счел достаточно высокой.

На протяжении последних пяти лет реальные располагаемые доходы россиян продолжали падать, а число граждан с заработком ниже прожиточного минимума увеличилось.