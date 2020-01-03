Экс-глава Renault отверг сведения о том, что ключевую роль в его побеге из Японии в Ливан сыграла его жена

Карлос Гон сказал, что организовал весь процесс самостоятельно, и его семья не играла в этом никакой роли – слова бывшего топ-менеджера приводит французский телеканал BFM.

Гон, находившийся в Токио под следствием по делу о финансовых махинациях, в начале этой недели прилетел на частном самолете в Бейрут. Как выяснилось, японским властям ничего не было известно о его отъезде. Сам фигурант сказал, что скрылся не от суда, а от «несправедливого политического преследования». Позже появилась информация, что побег готовился несколько месяцев, а сам Гон якобы смог покинуть свою резиденцию в Токио в футляре для музыкального инструмента.