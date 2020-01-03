Греция, Израиль и Кипр заключили соглашение о строительстве газопровода EastMed

Церемония подписания бумаг прошла в Афинах. Проект призван доставить газ из Израиля и Кипра в континентальную Европу. Его стоимость оценивается в 7 миллиардов долларов, а мощность в 12-16 миллиардов кубометров газа ежегодно. Как ожидается, строительство EastMed займет 7 лет.

Как пишет «Коммерсант», еще в 2009 в Востоном Средиземноморье начали находить крупные месторождения нефти и газа. Часть перспективных участков шельфа является предметом территориального спора между Турцией и Кипром, а также Израилем и Ливаном.