В Судане потерпел крушение военный самолет Ан-12

По данным Франс Пресс, 18 человек, находившихся на борту, погибли. Источник Рейтер уточнил, что в числе жертв – трое представителей местного судейского корпуса и сотрудник Всемирной продовольственной программы. Арабские телеканалы передают, что лайнер разбился сразу после взлета из аэропорта в городе Эль-Генейна. Он упал примерно в 10 километрах от воздушной гавани. На борту находилась гуманитарная помощь для пострадавших во время протестов. Причины крушения выясняются.