В Судане потерпел крушение военный самолет Ан-12

По данным Франс Пресс, 18 человек, находившихся на борту, погибли. Источник Рейтер уточнил, что в числе жертв – трое представителей местного судейского корпуса и сотрудник Всемирной продовольственной программы. Арабские телеканалы передают, что лайнер разбился сразу после взлета из аэропорта в городе Эль-Генейна. Он упал примерно в 10 километрах от воздушной гавани. На борту находилась гуманитарная помощь для пострадавших во время протестов. Причины крушения выясняются.
2020-01-03T01:04:00+03:00
2020-01-03T01:05:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2564885-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:04, 03 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Почему Зеленский стал популярнее Путина? Некоторые выводы из новогодних событий Путин не знает, что делать с Россией и для России. Это видно из новогоднего обращения. Если в стране, охваченной бардаком системы управления, коррупцией, кризисом экономики, здравоохранения, главная задача — отпраздновать 75 лет Победы, то говорить об адекватности власти не приходится…