Отечественная комедия «Холоп» собрала рекордную кассу за 1 января

По предварительным оценкам, фильм заработал за один день более 150 миллионов рублей. Как сообщает сайт «Кинобизнес.ком», «Холоп» обогнал «Движение вверх» и «Т-34».

Фантастический блокбастер «Вторжение» пока получает более низкие оценки зрителей, чем историческая драма «Союз Спасения». Об этом свидетельствует рейтинг портала «Кинопоиск».

Фильм режиссера Федора Бондарчука о нашествии инопланетян оценен менее чем в 6 баллов из 10. Что касается картины о восстании декабристов, вышедшей в канун Нового года, то ее рейтинг немногим выше — шесть с половиной.