Сразу две крупные аварии произошли в российских регионах

В Нижегородской области пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем. Погибли два человека, около десяти пострадали. В Челябинской области лоб в лоб столкнулись две легковушки – четыре человека погибли, четверо пострадали.
2020-01-02T23:59:00+03:00
2020-01-03T00:06:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:59, 02 января 2020
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