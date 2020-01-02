Два представителя Демократической партии США Берни Сандерс и Джозеф Байден собрали рекордные добровольные пожертвования на предвыборную борьбу – 35 и 23 миллиона долларов соответственно. Имя кандидата –демократа на пост президента США будет названо на съезде партии в июле. Выборы намечены на 3 ноября.