Турция приблизилась к отправке своих войск в Ливию

Законопроект, предложенный президентом, поддержало большинство депутатов. Голосование состоялось минувшим вечером. Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что поступает правильно.

Власти Ливии официально запросили военную помощь у Турции на фоне наступления Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром на Триполи. Оно началось еще в апреле, каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами. В Ливии царит двоевластие. На первом этапе в Ливию отправятся военные специалисты, которые будут обучать местных солдат, рассказал «Эху Москвы» турецкий журналист Абдурахман Камбуроглу.

Первой страной, которая осудила решение парламента Турции отправить войска в Ливию, стал Египет. Дональд Трамп в телефонном разговоре предупредил Эрдогана, что иностранное вмешательство осложнит ситуацию в регионе.