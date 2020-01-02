Чилийские коммунисты намерены направить жалобу на президента страны в Международный уголовный суд

По данным местной прессы, они обвиняют Себастьяна Пиньеру в чрезмерном применении силы во время антиправительственных протестов, которые проходили в Чили минувшей осенью. Ранее нижняя палата парламента проголосовала против выдвижения таких обвинений в отношении президента, напоминает ТАСС.