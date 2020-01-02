Чилийские коммунисты намерены направить жалобу на президента страны в Международный уголовный суд

По данным местной прессы, они обвиняют Себастьяна Пиньеру в чрезмерном применении силы во время антиправительственных протестов, которые проходили в Чили минувшей осенью. Ранее нижняя палата парламента проголосовала против выдвижения таких обвинений в отношении президента, напоминает ТАСС.
2020-01-02T22:59:00+03:00
2020-01-02T23:03:13+03:00
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22:59, 02 января 2020
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