Хиллари Клинтон назначена ректором Университета Квинс в Белфасте

Руководство вуза отмечает, что бывшая госсекретарь США «внесла значительный вклад в дела Северной Ирландии». Сама Клинтон заявила, что гордится возможностью стать послом университета и пообещала помочь в росте его репутации. Хиллари Клинтон стала 11-ым ректором и первой женщиной на этом посту в истории вуза, основанного в середине 19 века.
2020-01-02T22:59:00+03:00
2020-01-02T23:02:53+03:00
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22:59, 02 января 2020
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