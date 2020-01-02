Хиллари Клинтон назначена ректором Университета Квинс в Белфасте

Руководство вуза отмечает, что бывшая госсекретарь США «внесла значительный вклад в дела Северной Ирландии». Сама Клинтон заявила, что гордится возможностью стать послом университета и пообещала помочь в росте его репутации. Хиллари Клинтон стала 11-ым ректором и первой женщиной на этом посту в истории вуза, основанного в середине 19 века.