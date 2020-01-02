Бывший глава компании «Ниссан» Карлос Гон утверждает, что организовал свой побег из Токио самостоятельно

Выдержки из заявления предпринимателя приводит газета «Дейли Стар». Гон заявил, что его семья никак в этом не участвовала.

Гон находился в Японии под домашним арестом, — там ему предъявлено несколько обвинений. По данным агентства Киодо, по крайней мере, две частные охранные компании из США и Ливана помогли ему перебраться в Бейрут через Стамбул. Есть сведения, что у Гона были два французских паспорта.

Бывший глава альянса «Рено-Ниссан-Мицубиси» явно хочет избежать правосудия, считает представитель французского Минфина Аньес Панье-Рюнаше.

Французские власти давно требовали, чтобы Карлос Гон снизил размеры своего финансового вознаграждения.