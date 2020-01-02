Таковы предварительные выводы следствия, — передает ТАСС. В результате хозяева квартиры получили тяжелые ожоги. Супруги находятся в больнице.
В результате на внешней и внутренней стене дома специалисты обнаружили трещины. Из подъезда эвакуировали более 50 человек.
Причиной взрыва газа в жилом доме в Твери могла стать деформация газового шланга при установке нового оборудования
Таковы предварительные выводы следствия, — передает ТАСС. В результате хозяева квартиры получили тяжелые ожоги. Супруги находятся в больнице.