Причиной взрыва газа в жилом доме в Твери могла стать деформация газового шланга при установке нового оборудования

Таковы предварительные выводы следствия, — передает ТАСС. В результате хозяева квартиры получили тяжелые ожоги. Супруги находятся в больнице.



В результате на внешней и внутренней стене дома специалисты обнаружили трещины. Из подъезда эвакуировали более 50 человек.