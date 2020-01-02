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22:03, 02 января 2020

Фантастический блокбастер «Вторжение» получил еще более низкие оценки зрителей, чем историческая драма «Союз спасения»

По крайней мере, это следует из рейтинга, который составляет специализированный сайт «Кинопоиск».

Фильму «Вторжение» режиссера Федора Бондарчука, который является продолжением блокбастера «Притяжение», свыше 2 тысяч зрителей поставили среднюю оценку в 5,7 баллов из 10. Картина, вышедшая в прокат накануне, рассказывает об угрозе нашествия инопланетян из-за девушки, у которой обнаружили необычные способности.

В то же время у рассказывающей о декабристах драмы Андрея Кравчука «Союз спасения», стартовавшей в прокате неделю назад, рейтинг на сайте «Кинопоиск» выше – 6,5. Такую оценку поставили свыше 7,5 тысяч зрителей. При этом оба фильма, согласно подборке сайта «Кинопоиск», получил больше негативных отзывов кинокритиков. Так, по их мнению, «Вторжение» изобилует неуместным военным пафосом и сырым сценарием. «Союз спасения» же эксперты критикуют за то, что в нем, по их мнению, есть большое количество исторических ляпов, а декабристы показаны как бунтари, готовые пролить кровь ради свержения самодержавия.

Фильмы «Вторжение» и «Союз спасения» активно поддерживаются государственными каналами. Так, картину Федора Бондарчука рекламирует телеканал «Россия», а драму о декабристах – «Первый канал».



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