Иностранное вмешательство осложнит ситуацию в Ливии, — заявил президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Сегодня турецкий парламент дал «добро» на отправку в Ливию своих военнослужащих. Таким образом депутаты поддержали инициативу президента. Реджеп Тайип Эрдоган намерен помочь ливийским властям в борьбе с мятежным генералом Халифой Хафтаром – еще в апреле он начал наступление на Триполи.

У турецкого лидера, безусловно, свои интересы в Ливии – сказал в эфире «Эха» журналист Максим Шевченко

Максим Шевченко считает, что в конфликте заинтересована и Россия.