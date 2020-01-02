Московские власти утверждают, что фестиваль «Путешествие в Рождество» уже поставил рекорд по посещаемости

Московские власти утверждают, что фестиваль «Путешествие в Рождество», который проходит с середины декабря, уже поставил рекорд по посещаемости. Различные мероприятия посетили 15 миллионов человек.

Фестивальные площадки расположены в центре столицы, а также в парках. Мероприятие должно завершиться 12 января.