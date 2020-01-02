Бельгийский суд приостановил действие ордера на экстрадицию в Испанию бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона

Судебные власти таким образом признали его депутатскую неприкосновенность. Данный факт оспаривает Мадрид. Он отмечает, что после избрания в Европарламент Пучдемон не был формально утвержден в качестве депутата.

Суд в Испании вновь выдал ордер на арест бывшего главы Каталонии в октябре, с разу после того, как реальные тюремные сроки получили другие региональные политики за организацию референдума о независимости.