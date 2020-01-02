Несколько компаний в Нидерландах получили посылки со взрывчаткой

Об этом сообщила сегодня местная полиция. Речь идет об офисах в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте. Во всех случаях бомбы не сработали. Правоохранительные органы не приводят других подробностей, но отмечают, что за отправку посылок, скорее всего, несет ответственность один человек. Его личность пока не установлена.
2020-01-02T21:30:00+03:00
2020-01-02T21:30:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:30, 02 января 2020
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