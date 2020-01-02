Несколько компаний в Нидерландах получили посылки со взрывчаткой

Об этом сообщила сегодня местная полиция. Речь идет об офисах в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте. Во всех случаях бомбы не сработали. Правоохранительные органы не приводят других подробностей, но отмечают, что за отправку посылок, скорее всего, несет ответственность один человек. Его личность пока не установлена.