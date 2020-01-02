Масштабная эвакуация продолжаются на юго-восточном побережье Австралии из-за лесных пожаров

Судя по прогнозам, ситуация будет только ухудшаться. Власти называют погодные условия экстремальными. Ожидается повышение температуры и сильный ветер.

Чрезвычайное положение объявлено в штате Виктория, а также в Новом Южном Уэльсе. Такие меры необходимы, — сообщил глава правительства Австралии Скот Моррисон.

Жертвами пожаров в Австралии стали не менее 15 человек.