ЧП в Санкт-Петербурге: Пожарные приехали тушить огонь, который заметили на крыше трехэтажного заброшенного дома

Чрезвычайное происшествие в Санкт-Петербурге: Пожарные приехали тушить огонь, который, по словам очевидцев, они заметили на крыше трехэтажного заброшенного дома. Однако выяснилось, что огнем был охвачен мужчина – он упал с крыши. Пострадала женщина, которая проходила мимо. Мужчина погиб, — сообщает Фонтанка. Ру. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.