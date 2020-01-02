ЧП в Санкт-Петербурге: Пожарные приехали тушить огонь, который заметили на крыше трехэтажного заброшенного дома

Чрезвычайное происшествие в Санкт-Петербурге: Пожарные приехали тушить огонь, который, по словам очевидцев, они заметили на крыше трехэтажного заброшенного дома. Однако выяснилось, что огнем был охвачен мужчина – он упал с крыши. Пострадала женщина, которая проходила мимо. Мужчина погиб, — сообщает Фонтанка. Ру. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.
2020-01-02T21:02:00+03:00
2020-01-02T21:02:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 02 января 2020
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