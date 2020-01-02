Большинство депутатов турецкого парламента одобрили отправку войск в Ливию, поддержав соответствующий законопроект президента Реджепа Тайипа Эрдогана. На первом этапе военные будут обучать ливийских бойцов. Детали участия Турции в военных действиях в Ливии Реджеп Тайип Эрдоган обещал представить позже.