Большинство депутатов турецкого парламента одобрили отправку войск в Ливию, поддержав соответствующий законопроект президента Реджепа Тайипа Эрдогана. На первом этапе военные будут обучать ливийских бойцов. Детали участия Турции в военных действиях в Ливии Реджеп Тайип Эрдоган обещал представить позже.
2020-01-02T20:32:00+03:00
2020-01-02T20:32:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 02 января 2020
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