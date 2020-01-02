Блокбастер «Вторжение» получил еще более низкие оценки зрителей, чем историческая драма «Союз Спасения»

Фантастический блокбастер «Вторжение», который только что вышел в прокат, получил еще более низкие оценки зрителей, чем историческая драма «Союз Спасения». Об этом свидетельствует рейтинг, публикуемый специализированным порталом «Кинопоиск».

Фильм режиссера Федора Бондарчука о нашествии инопланетян оценен менее чем в 6 баллов из 10. Что касается картины о восстании декабристов, вышедшей в канун Нового года, то ее рейтинг немногим выше — шесть с половиной.