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20:32, 02 января 2020

Блокбастер «Вторжение» получил еще более низкие оценки зрителей, чем историческая драма «Союз Спасения»

Фантастический блокбастер «Вторжение», который только что вышел в прокат, получил еще более низкие оценки зрителей, чем историческая драма «Союз Спасения». Об этом свидетельствует рейтинг, публикуемый специализированным порталом «Кинопоиск».
Фильм режиссера Федора Бондарчука о нашествии инопланетян оценен менее чем в 6 баллов из 10. Что касается картины о восстании декабристов, вышедшей в канун Нового года, то ее рейтинг немногим выше — шесть с половиной.



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