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20:31, 02 января 2020

В Великобритании состоятельные выходцы из России чаще стали нанимать телохранителей для детей из числа бывших военных

В Великобритании состоятельные выходцы из России и стран Ближнего Востока все чаще стали нанимать телохранителей для своих детей из числа бывших военных. Об этом пишет газета «Таймс». По ее данным, бывшим спецназовцам платят до 150 тысяч фунтов стерлингов в год. Начинающие телохранители могут рассчитывать на оплату в два раза меньше.
За последние пять лет преступность в самых дорогих районах Лондона выросла на 25%.



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