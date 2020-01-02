Россия побила постсоветский рекорд добычи нефти — более 560 миллионов тонн

Это превышает показатель 1987 года. Как отмечает агентство Bloomberg, рекорд установлен несмотря на то, что Россия сократила добычу в соответствии с соглашением ОПЕК.

Министерство энергетики объясняет это как климатическими проблемами, так и техническими, связанными, к примеру, с загрязнением нефти трубопровода Дружба.