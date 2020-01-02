Виновные в нарушении прав заключенных в СИЗО Кемеровской области уже были привлечены к дисциплинарной ответственности

Виновные в нарушении прав заключенных в СИЗО Кемеровской области уже были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Об этом сообщили ТАСС в местном управлении ФСИН.

Таким образом в ведомстве отреагировали на публикацию правозащитниками видео избиения заключенных в СИЗО №4 Анжеро-Сунженска.

Во ФСИН говорят, что события произошли еще в 2017 году.