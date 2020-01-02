Сборная России обыграла швейцарскую команду в четвертьфинале молодежного Чемпионата мира по хоккею

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу россиян. Один из игроков нашей сборной, Никита Александров, в интервью Матч-ТВ сказал, что несмотря на проигрыш, соперники играли хорошо.

Соперник сборной России по полуфиналу определится позже. Сегодня в Чехии проходят и другие четвертьфинальные матчи. Сборная Канады со счетом 6:1 победила команду Словакии.