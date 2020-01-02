Карлос Гон утверждает, что организовал свой побег из Токио самостоятельно

Об этом говорится в заявлении предпринимателя, выдержки из которого приводит газета «Дейли Стар». Он утверждает, что семья не играла никакой роли в этом.

Гон находился в Японии под домашним арестом, — там ему предъявлено несколько обвинений. По данным агентства Киодо, по крайней мере, две частные охранные компании из США и Ливана помогли ему перебраться в Бейрут через Стамбул. Есть сведения, что у Гона был дубликат французского паспорта.