Турция направляет свои войска в Ливию

Соответствующий законопроект сегодня одобрил турецкий парламент. Это была инициатива президента.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что Анкара будет всячески поддерживать Правительство национального согласия Ливии в борьбе с мятежным генералом Халифой Хафтаром.

На первом этапе в Ливию отправятся военные специалисты, которые будут обучать местных солдат, — рассказал «Эху» турецкий журналист Абдурахман Камбуроглу.

Решение парламента Турции дать «добро» на отправку войск в Ливию резко раскритиковали в Египте.

Согласно официальным сообщениям, ситуацию в этой стране, а также в Сирии, по телефону, президент Турции обсудил с главой Белого дома. Подробности разговора Эрдогана и Трампа не приводятся.