Суд в Израиле отклонил петицию 67 истцов, которые требовали лишить премьер-министра Беньямина Нетаньяху права формировать правительственную коалицию. Пария «Ликуд» приветствовала решение суда. В ее заявлении говорится: «при демократии только народ решает, кто будет им руководить»
Нетаньяху ранее неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения в коррупции и злоупотреблениях.
Суд в Израиле отклонил петицию истцов, которые требовали лишить Нетаньяху права формировать правительственную коалицию
Суд в Израиле отклонил петицию 67 истцов, которые требовали лишить премьер-министра Беньямина Нетаньяху права формировать правительственную коалицию. Пария «Ликуд» приветствовала решение суда. В ее заявлении говорится: «при демократии только народ решает, кто будет им руководить»