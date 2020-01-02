Суд в Израиле отклонил петицию истцов, которые требовали лишить Нетаньяху права формировать правительственную коалицию

Суд в Израиле отклонил петицию 67 истцов, которые требовали лишить премьер-министра Беньямина Нетаньяху права формировать правительственную коалицию. Пария «Ликуд» приветствовала решение суда. В ее заявлении говорится: «при демократии только народ решает, кто будет им руководить»

Нетаньяху ранее неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения в коррупции и злоупотреблениях.