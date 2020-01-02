Бюджетников в Чечне, по некоторым данным, принуждали участвовать в массовых новогодних мероприятиях

Как сообщает Кавказский Узел, об этом, в частности, рассказывают работники школ в Грозном. Они утверждают, что 31 декабря были обязаны собраться у мечети и «изображать радость и счастье». В противном случае им угрожали увольнением.

Собравшиеся у мечети «Сердце Чечни» смогли уехать только после полуночи. Власти Чечни отчитались, что в центре Грозного в новогоднюю ночь собрались более 120 тысяч человек.